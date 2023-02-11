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Сегодня день рождения Даниила Медведева

Сегодня 27 лет исполняется экс-первой ракетке мира Даниилу Медведеву. Профессионал с 2014 года, уроженец Москвы – обладатель 15 одиночных титулов уровня тура.

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