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Бойцы ЗВО поразили украинскую технику и САУ «Гвоздика» на Купянском участке

Бойцы ЗВО поразили украинскую технику и САУ «Гвоздика» на Купянском участке

Артиллерийские группы ЗВО Вооружённых сил Российской Федерации в рамках ведения сражений на Купянском участке линии боевого соприкосновения подвергли ликвидации место расположения бронетехники нацистских формирований киевского режима.

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