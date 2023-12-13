Артиллерийские группы ЗВО Вооружённых сил Российской Федерации в рамках ведения сражений на Купянском участке линии боевого соприкосновения подвергли ликвидации место расположения бронетехники нацистских формирований киевского режима.
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