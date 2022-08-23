Полицейские Чукотки задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Чукотскому автономному округу совместно с коллегами МО МВД России «Анадырский» при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение 37-летнего уроженца города Анадыря, находящегося федеральном розыске.
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