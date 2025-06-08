«Рособоронэкспорт» представит более 250 образцов оружия на выставке в Индонезии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») представит свыше 250 образцов российской военной продукции на Международной выставке Indo Defense 2025, которая пройдет с 11 по 14 июня в Джакарте (Индонезия).