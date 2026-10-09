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62ИНФО | Новости Рязани

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Жительница Ряжска Валентина Сергеева отметила 100-летний юбилей

Жительница Ряжска Валентина Сергеева отметила 100-летний юбилей

Как рассказала именинница, в годы Великой Отечественной войны после школы учащиеся помогали в госпитале накладывать повязки и обрабатывать раны бойцам.

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