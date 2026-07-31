Трамп отказал Киеву в поставке «зимнего пакета» ракет к комплексам Patriot Украина останется без «зимнего пакета» ракет-перехватчиков к комплекса.
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Трамп отказал Киеву в поставке «зимнего пакета» ракет к комплексам Patriot Украина останется без «зимнего пакета» ракет-перехватчиков к комплекса.
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