В Рязани обустроили остановки у роддома по решению суда

Остановки возле рязанского родильного дома привели в порядок после разъяснений судебного пристава.В Рязани завершилось исполнительное производство об обустройстве остановочных комплексов возле одного из городских родильных домов.
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