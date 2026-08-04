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Рязанские новости

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В Рязани обустроили остановки у роддома по решению суда

В Рязани обустроили остановки у роддома по решению суда

Остановки возле рязанского родильного дома привели в порядок после разъяснений судебного пристава.В Рязани завершилось исполнительное производство об обустройстве остановочных комплексов возле одного из городских родильных домов.

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