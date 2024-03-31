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Чип на службе Запада: чем теперь нас будут пугать?

Чип на службе Запада: чем теперь нас будут пугать?

Угроза дистанционного управления разумом становится излюбленной темой для конспирологов. Недавние новые громкие высказывания властей или их представителей уже в ближайшее время могут привести к совершенно понятной боязни всего, что так или иначе касается чипирования.

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