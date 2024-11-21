В Великобритании призвали Стармера объяснить ситуацию с ракетами Storm Shadow

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру следует немедленно выступить перед парламентом страны и прояснить ситуацию с британскими ракетами Storm Shadow, в частности, сообщить, применялись ли они для ударо вглубь территории России.
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