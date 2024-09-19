Какой маринад приготовить для шашлыка: простые рецепты

Классический маринад Он подойдет для шашлыка из свинины или курятины. Придает блюду легкую кислинку. 4 столовые ложки соевого соуса 2 столовые ложки растительного масла 2 столовые ложки лимонного сока 2 зубчика чеснока, измельченные 1 чайная ложка молотого черного перца 1 чайная ложка сухого тимьяна 1 чайная ложка сахара Приготовление Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте […].