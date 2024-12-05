ВАРПЭ: Великобритания признала зависимость от российской рыбы

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) заявила о том, что власти Великобритании признали зависимость от российской рыбы, поэтому отказались вводить новые ограничения по пошлинам в 2025 году.
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