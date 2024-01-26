ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

291 подписчик

Танк мчал огородами: прояснения по Авдеевке, продвижение ВС РФ, страшные откровения пленных

Танк мчал огородами: прояснения по Авдеевке, продвижение ВС РФ, страшные откровения пленных

Все началось 18 января, когда российские штурмовики небольшими группами со стрелковым вооружением смогли пробить первую линию обороны ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЗ
Андрей Зарубкин
Когда кончится &quot;последний украинец&quot;?
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх