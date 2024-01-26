Танк мчал огородами: прояснения по Авдеевке, продвижение ВС РФ, страшные откровения пленных

Все началось 18 января, когда российские штурмовики небольшими группами со стрелковым вооружением смогли пробить первую линию обороны ВСУ.
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