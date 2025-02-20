Подача питания SRAM-памяти проходит через заднюю панель, а плотность узла Intel 18...

Подача питания SRAM-памяти проходит через заднюю панель, а плотность узла Intel 18A на уровне приближенном к TSMCIntel представила несколько интересных достижений в области производства полупроводников на международной конференции по твердотельным схемам (ISSCC), продемонстрировав возможности долгожданной техпроцесса Intel 18A.