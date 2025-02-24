Госдолг регионов России в 2024 году снизился на 2,3%

Снижение произошло благодаря списанию задолженности по бюджетным кредитам на 25,9 млрд рублей и погашению ряда кредитов, что привело к минимальной долговой нагрузке за последние десять лет — 17,8% от собственных доходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии