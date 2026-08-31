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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Трактора» Хаукеланн о критике за переход в КХЛ: «Не обращаю внимания. Партнеры, тренеры и друзья пожелали мне только удачи»

Вратарь « Трактора » Хенрик Хаукеланн заявил, что не обращает внимания на критику из Норвегии за переход в КХЛ.

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