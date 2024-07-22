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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • людмила
    Те, кто присоединился, определились и воевали за свободу еще до присоединения, так что не давите на жалость.Чужие
  • Svetlana Yamashkina
    осталось пожелать этому депутату, чтобы его отметелила толпа его любимых обдолбанных мигрантов.ДЕПУТАТ ПОШЁЛ ПРО...
  • людмила
    К сожалению, таких капля в море.Чужие

Ценз оседлости, который предлагали и предлагают депутаты «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ - это та основная инициатива, которая должна быть принята

Ценз оседлости, который предлагали и предлагают депутаты «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ - это та основная инициатива, которая должна быть принята

Семьи мигрантов, не знающих русский язык, предлагают отправить домой Парламентарии всерьез взялись за решение миграционного вопроса в Российской Федерации.

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Комментарии
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Аудрюс
Да ,мне, лично,  по-барабану кто просто мигрант, а кто трудовой! Должен быть закон о порядке нахождения мигрантов на территории РФ! А трудовой это мигрант или мигрант по политическим мотивам, все они должны соблюдать законы РФ,  традиции и нормы поведения.... Ан нет, так вот тебе Бог и вот тебе порог....
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2 час.
Аудрюс
5%на класс это один ребёнок! 5% на предприятие это на 100 рабочих граждан РФ  -5 иностранцев! По-моему это оптимальные цифры!
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2 час.
Владимир Лев
Они наглые. Сунь палец, то по пояс откусят. Сходите на любой рынок, то там одни узбеки, грузины, армяне. Где русские бабушки с медом, грибами, и т.д.
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39 мин.

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