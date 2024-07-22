Ценз оседлости, который предлагали и предлагают депутаты «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ - это та основная инициатива, которая должна быть принята

Аудрюс

Да ,мне, лично, по-барабану кто просто мигрант, а кто трудовой! Должен быть закон о порядке нахождения мигрантов на территории РФ! А трудовой это мигрант или мигрант по политическим мотивам, все они должны соблюдать законы РФ, традиции и нормы поведения.... Ан нет, так вот тебе Бог и вот тебе порог....