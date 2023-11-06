В Астрахани при поддержке Марии Львовой-Беловой прошел слет подростков

В Астраханской области по инициативе федерального детского правозащитника Марии Львовой-Беловой и при поддержке губернатора Игоря Бабушкина прошёл первый региональный Слёт подростков – членов Детского совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Астраханской области.
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