В Астрахани при поддержке Марии Львовой-Беловой прошел слет подростков

В Астраханской области по инициативе федерального детского правозащитника Марии Львовой-Беловой и при поддержке губернатора Игоря Бабушкина прошёл первый региональный Слёт подростков – членов Детского совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Астраханской области.