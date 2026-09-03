Минюст США ведет поиск хакеров, пытавшихся похитить пароли пользователей сети X

Американские власти пытаются выявить хакеров, которые совершили кибератаку на социальную сеть X. Об этом на своей странице в X заявил министр юстиции Соединенных Штатов Тодд Бланш.
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