БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Выбитые зубы «Хартии»: Контрудар ВСУ не помог — Волчанский «котёл» захлопнулся

Выбитые зубы «Хартии»: Контрудар ВСУ не помог — Волчанский «котёл» захлопнулся

Бандеровцам остаётся сдаться или расползтись по лисьим норам в ожидании смерти Радомир Маркуш Фото: Александр Река/ТАСС В Харьковской зоне безопасности подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий взяли под контроль н.

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