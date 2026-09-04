Бандеровцам остаётся сдаться или расползтись по лисьим норам в ожидании смерти Радомир Маркуш Фото: Александр Река/ТАСС В Харьковской зоне безопасности подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий взяли под контроль н.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Я работал при Соц...
- Дональд Трамп — Р...
- Гуманитарная ката...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым