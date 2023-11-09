В Калуге на Правобережье сгорела "Лада"

В ночь на 9 ноября на Правобережье в Калуге огнем был практически уничтожен автомобиль "Лада". По данным МЧС, звонок в пожарную охрану поступил в 3 часа 19 минут: на улице Генерала Попова горел отечественный автомобиль.
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