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В Калуге на Правобережье сгорела "Лада"

В Калуге на Правобережье сгорела "Лада"

В ночь на 9 ноября на Правобережье в Калуге огнем был практически уничтожен автомобиль "Лада". По данным МЧС, звонок в пожарную охрану поступил в 3 часа 19 минут: на улице Генерала Попова горел отечественный автомобиль.

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