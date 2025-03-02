Абаев: запрет мигрантам ввозить в Россию семьи вызвал озабоченность в Казахстане

В стране толпы мигрантов,а Госдума все ещё обсуждает! Что натворили! Народ стонет от этого нашествия! Хватит уже позволять вытирать о себя ноги! Хватит под всех подстраиваться! Все только и делают,что указывают,как нам жить,а мы все это сглатываем! Стыдно,господа!

НП

Наталья Павлова

Я не про ОАЭ. Я имела ввиду бывшие союзные республики, откуда на работу едут к нам. Вот они какие бы принимали законы, если бы это мы к ним, не дай Бог, ездили толпами и требовали бесплатного лечения, бесплатного образования, пенсий для своих родителей, пособий для своих детей. Хотя, представляю, что это были бы за лечение, образование, пенсии, пособия... А ещё наши дети мутузили бы их детей, действуя толпой, отбирали у них деньги, издевались бы и выкладывали видео об этом в интернет. Про остальное лучше не буду...