EMSC: В Ингушетии произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла

На территории Ингушетии зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 3,6 балла. Соответствующую информацию в среду, девятого октября, опубликовал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
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