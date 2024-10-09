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EMSC: В Ингушетии произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла

EMSC: В Ингушетии произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла

На территории Ингушетии зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 3,6 балла. Соответствующую информацию в среду, девятого октября, опубликовал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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