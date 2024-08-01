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Депутат от партии Шольца призвал к переговорам с РФ вместо размещения ракет США

Депутат от партии Шольца призвал к переговорам с РФ вместо размещения ракет США

Депутат от Социал-демократической партии канцлера ФРГ Олафа Шольца Ральф Штегнер выразил мнение, что Берлину стоит вести переговоры с Москвой, а не размещать дальнобойные ракеты на США на своей территории.

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