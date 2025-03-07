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Новости Тамбова

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Тамбовчанин задолжал дочери 280 тысяч рублей по алиментам

Тамбовчанин задолжал дочери 280 тысяч рублей по алиментам

Житель Тамбова погасил задолженность по алиментам, чтобы не лишиться водительских прав. 57-летний мужчина не оказывал 12-летней дочери материальную помощь, в результате чего образовался долг в размере 280 тысяч рублей.

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