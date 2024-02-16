Электромобили возрождённой марки Scout будут изобиловать механическими орган...

Электромобили возрождённой марки Scout будут изобиловать механическими органами управленияВ 2020 году немецкий автогигант Volkswagen стал владельцем торговой марки Scout, которая в США прославилась своими пикапами и внедорожниками, выпускавшимися с 1961 по 1980 годы в Индиане.