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ИА Регнум

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Россиянка нашла личинки насекомых в популярной каше для детей

Россиянка нашла личинки насекомых в популярной каше для детей

В Рязани девушка едва не накормила годовалую дочь кашей с живыми личинками. Екатерина рассказала ИА Регнум, что купила детскую кашу популярного бренда в крупном сетевом магазине и уже собиралась покормить ей ребенка, но случайно пролила жидкость на стол.

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