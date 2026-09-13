Россиянка нашла личинки насекомых в популярной каше для детей

В Рязани девушка едва не накормила годовалую дочь кашей с живыми личинками. Екатерина рассказала ИА Регнум, что купила детскую кашу популярного бренда в крупном сетевом магазине и уже собиралась покормить ей ребенка, но случайно пролила жидкость на стол.