ЭНЕРГИЯ ДНЯ 25 сентября 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать пятое сентября 2021 года. Числовой вибрационный код 955 ="Вашей Целью должно быть Счастье, иначе Огонь не будет гореть достаточно ярко" =Вера и поддержка превратят любого человека в Творца и помогут преодолеть любые преграды! = Видеть, слышать, пробовать, осязать, чувствовать на Духовном Плане ГОРАЗДО ТРУДНЕЕ =Волшебство – не сказка, уводящая от Реальности, это состояние окрылённой Души =Всё есть Великий Замысел, и каждое существо на своём Великом и, одновременно, ничтожном месте =«В тело своё помести образ, мыслью рождённый, думай о числах, что к Жизни тебя приведут» =Вы можете работать лишь с теми Энергиями, наличие которых вами осознано и признано=Высшей точкой нашего Пути является волшебное Духовное пробуждение и Преображение = "Глупые друг друга губят да потопляют, а умные друг дружку любят да подсобляют" =Гораздо лучше устать от хорошей и важной работы, чем от того, что вы ничего не делаете=Дух человека знает свои обязанности.