Принцесса Евгения рассказала, что публичная жизнь и "пристальное внимание к её внешности" привели к расстройствам пищевого поведения

Принцесса Евгения, внучка покойной королевы Елизаветы II и дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, рассказала в подкасте Table Manners о проблемах пищевого поведения, которые спровоцировала жизнь на глазах у публики и постоянное обсуждение её внешности.