Путин выступил на заседании форума "Россия – спортивная держава": главное

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Отечественный спорт выведут на новый, еще более высокий, уровень. Накануне в Уфе на полях форума "Россия – спортивная держава" Владимир Путин поставил приоритетные задачи по развитию этого направления.
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