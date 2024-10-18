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Путин выступил на заседании форума "Россия – спортивная держава": главное

Путин выступил на заседании форума "Россия – спортивная держава": главное

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Отечественный спорт выведут на новый, еще более высокий, уровень. Накануне в Уфе на полях форума "Россия – спортивная держава" Владимир Путин поставил приоритетные задачи по развитию этого направления.

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