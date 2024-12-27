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На СВО успешно применили новый ударный дрон с фугасом «КУБ»

На СВО успешно применили новый ударный дрон с фугасом «КУБ»

Новую модель дрона-камикадзе «КУБ» успешно применили в зоне спецоперации.В зоне специальной военной операции успешно применили новую модель дрона-камикадзе «КУБ-10Э», сконструированный концерном «Калашникова».

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