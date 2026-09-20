Явка на выборы в Госдуму в Москве на 08:00 мск 20 сентября составила 40,2%

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв заявил, что явка на выборы в Госдуму в столице на 08:00 мск 20 сентября составила 40,2%.
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