Производитель гуманоидных роботов Digit выходит на биржу с оценкой $2,5 млрд

Agility Robotics объединится с Churchill Capital Corp XI, чтобы привлечь более $620 млн и ускорить выпуск роботов для заводов и логистикиАмериканская компания Agility Robotics, разработчик гуманоидного робота Digit, договорилась о выходе на биржу через слияние со специальной компанией Churchill Capital Corp XI.