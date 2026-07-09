Производитель гуманоидных роботов Digit выходит на биржу с оценкой $2,5 млрд

Agility Robotics объединится с Churchill Capital Corp XI, чтобы привлечь более $620 млн и ускорить выпуск роботов для заводов и логистикиАмериканская компания Agility Robotics, разработчик гуманоидного робота Digit, договорилась о выходе на биржу через слияние со специальной компанией Churchill Capital Corp XI.
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