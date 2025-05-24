Путин назвал варварским отношение к русской культуре на Западе

Обозленные на Россию зарубежные страны начали варварское наступление на русскую культуру. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в день тезоименитства.
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