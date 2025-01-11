Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Сочи

Несколько землетрясений небольшой магнитуды произошло в Сочи в субботу утром, 11 января. Как рассказала РИА Новости глава сейсмологической станции курорта Елена Карпович, причиной является рост молодых гор Кавказа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии