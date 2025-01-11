RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 443 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Шольц,иди в жопу!Шольц предложил р...
  • Александр Ляшенко
    Хватит тебе "RT Russia", унижать российского воина,его личными подробностями,ты прикасаясь к ним, их загажеваешь!🥵Якутский штурмови...
  • Eduard
    Опять ЧМО у власти! Эти придурки на Западе сменяют друг друга,одни и те же рожи!Социал-демократы ...

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Сочи

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Сочи

Несколько землетрясений небольшой магнитуды произошло в Сочи в субботу утром, 11 января. Как рассказала РИА Новости глава сейсмологической станции курорта Елена Карпович, причиной является рост молодых гор Кавказа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх