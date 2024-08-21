Мошенники атаковали россиян с целью кражи аккаунтов в WhatsApp. Перед 1 сентября они начали отправлять жертвам сообщения от лица знакомых с просьбой проголосовать за своего ребёнка в каком-либо конкурсе.
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Мошенники атаковали россиян с целью кражи аккаунтов в WhatsApp. Перед 1 сентября они начали отправлять жертвам сообщения от лица знакомых с просьбой проголосовать за своего ребёнка в каком-либо конкурсе.