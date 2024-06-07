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Товарищеские матчи. Польша против Украины, Германия сыграет с Грецией, Англия – с Исландией

В пятницу Англия сыграет с Исландией, Германия – с Грецией, Польша будет противостоять Украине.  Товарищеские матчи Чехия – Мальта Дата проведения 7 июня, 18.

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