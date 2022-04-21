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Опубликовано видео столкновения велосипедиста и кроссовера

Велосипедисту. 1990 года рождения, оказали разовую медицинскую помощь Городская камера наблюдения CityLink запечатлела момент столкновения велосипедиста и автомобиля «Ниссан Кашкай» в районе пересечения Красноармейской улицы и набережной Ла-Рошель.

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