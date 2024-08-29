СК возбудил уголовные дела из-за обрушения двух мостов за один день в Приморье

В ходе расследования сотрудники правопорядка возбудили два уголовных дела о превышении должностных полномочий, лицами из числа сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края по факту обрушения мостов.
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