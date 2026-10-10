Академик Лукьянов: гена бессмертия в природе не существует

Ректор РНИМУ объяснил, почему вечную жизнь нельзя обеспечить простой вставкой одного гена.Академик РАН Сергей Лукьянов дал принципиально важное разъяснение относительно перспектив «бессмертия» на генетическом уровне.
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