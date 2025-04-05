У знаменитой киносаги о гонках появится еще одна часть

Заключительную, 11-ю часть знаменитой кинофраншизы «Форсаж» дополнят еще одним эпизодом. Информацию о съемках короткометражного приквела подтвердил в соцсетях актер Вин Дизель – он играет роль Доминика Торетто.
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