Экс-разведчик Кедми не исключил возможности повторения Бабьего Яра в современной Украине

Лев ДобрыйПолитикаЭкс-разведчик Кедми не исключил возможности повторения Бабьего Яра в современной Украине Накануне недалеко от Киева состоялась церемония, которая была посвящена 80-летию со дня трагедии в Бабьем Яру.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛариса АбросимоваПочаще напоминать украинцам, кто на самом деле убивал мирное население. Хотя убивая Донбасс они тоже все валят на Россию, ну этим им не снять свою вину, не прикрыть лживыми утверждениями. Правда ,хотя и тяжело, все равно находит путь.Комментировать
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