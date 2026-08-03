Арина Соболенко нацелена на титул в миксте с Новаком Джоковичем на US Open 2026

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира, поделилась ожиданиями от совместной игры с сербом Новаком Джоковичем в миксте на US Open 2026.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии