Популярность навредила: Почему могут исчезнуть деревья, снятые в сериале "Игра престолов"

Мервин Стори, председатель Фонда по сохранению Дарк-Хеджес, сказал, что состояние популярной достопримечательности Ко-Антрим в последние годы резко ухудшилось, и призвал к агрессивной схеме пересадки растений, чтобы заполнить пробелы, образовавшиеся из-за упавших или срубленных деревьев.