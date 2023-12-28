Популярность навредила: Почему могут исчезнуть деревья, снятые в сериале "Игра престолов"

Мервин Стори, председатель Фонда по сохранению Дарк-Хеджес, сказал, что состояние популярной достопримечательности Ко-Антрим в последние годы резко ухудшилось, и призвал к агрессивной схеме пересадки растений, чтобы заполнить пробелы, образовавшиеся из-за упавших или срубленных деревьев.
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