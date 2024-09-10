Пока мы не выкинем террористов из Курской области, никаких переговоров с ними мы вести не будем. С.К.
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Пока мы не выкинем террористов из Курской области, никаких переговоров с ними мы вести не будем. С.К.
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