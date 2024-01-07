Россиянин погиб в ДТП с автобусом на Шри-Ланке

Гражданин России погиб в ДТП с участием туристического автобуса на Шри-Ланке. Эту информацию в воскресенье, 7 января, подтвердил «Известиям» заведующий консульским отделом посольства РФ в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров.