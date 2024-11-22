Снежный кошмар свалится на головы россиян: Вильфанд подтвердил свой прогноз на зиму – такого давно не было Ольга БезродняяПрогноз погоды на зиму волнует россиян, ведь было предсказано, что она будет сложной.
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