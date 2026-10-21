Russian President Vladimir Putin said that officials would be ready to resume peace talks between Russia, Ukraine and the United States after Nov.
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