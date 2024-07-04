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«Единая Россия» выдвинула кандидатов от партии на выборы в Челябинскую гордуму

«Единая Россия» выдвинула кандидатов от партии на выборы в Челябинскую гордуму

Решение принято на втором этапе 40-й Региональной конференции Партии. 13 июня на первом этапе конференции партийцы единогласно выдвинули Алексея Леонидовича Текслера кандидатом от «Единой России» на выборы губернатора Челябинской области.

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