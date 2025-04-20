В Сланцевском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП

По данному факту проводится проверка 19 апреля в 13:35 на 26 км автодороги «Сланцы-Втроя», на пересечении неравнозначных дорог, 76-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Ниссан Сентра», совершила столкновение с приближающейся справа иномаркой «Ауди 100».
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