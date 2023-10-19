В случае уклонения от службы и отказа от участия в нашей специальной военной операции мигрантов необходимо лишать российского гражданства.
Бастрыкин: мигрантов нужно лишать гражданства за отказ участвовать в СВО
Комментарии
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ВераВерная
Куранбаев не предложения пусть вносит по созданию комфортных условий для мигрантов, а в своей стране делает так, чтоб эти узбеки не валили валом в Россию. Обнаглели просто вконец! Ненавидят Россию, но бегут в нее из своего любимого государства. Ещё и детсады и школы им этнические строй! Так может нам теперь узбекский язык сделать первым государственным?
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11 час.
Зоя Копань
Я в шоке, а Я то наивная думала, что при пересечении нашей границы проводится дактилоскопическая регистрация иностранных граждан, а это оказывается они только собираются ввести, вот почему у нас так много иностранных преступников, которые свободно смываются из нашей страны совершив преступления в нашей стране, да действительно до чего же наша страна толерантна, доходит до идиотизма!
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11 час.
Скиф Туран
Впечатление, что с засильем мигрантов борется один Бастрыкин. Государственная Дума, вообще заняла ПРЕДАТЕЛЬСКУЮ ПОЗИЦИЮ по отношению к собственному народу. Давно, уже, нужно принять законы, которые остановят ползучую оккупацию страны желтолицыми братьями. А, Дума, изредка выдаёт на "гора" проект закона, который никто не собирается обсуждать. Впечатление, что депутаты взяли на вооружение перефразированный Ленинский лозунг: ЧЕМ ХУЖЕ СТРАНЕ, ТЕМ НАМ ДЕПУТАТАМ, БОЛЬШЕ ГОСДЕП ДОЛЛАРОВ ДАСТ.
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10 час.
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