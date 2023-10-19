Бастрыкин: мигрантов нужно лишать гражданства за отказ участвовать в СВО

ВераВерная Куранбаев не предложения пусть вносит по созданию комфортных условий для мигрантов, а в своей стране делает так, чтоб эти узбеки не валили валом в Россию. Обнаглели просто вконец! Ненавидят Россию, но бегут в нее из своего любимого государства. Ещё и детсады и школы им этнические строй! Так может нам теперь узбекский язык сделать первым государственным?

Зоя Копань Я в шоке, а Я то наивная думала, что при пересечении нашей границы проводится дактилоскопическая регистрация иностранных граждан, а это оказывается они только собираются ввести, вот почему у нас так много иностранных преступников, которые свободно смываются из нашей страны совершив преступления в нашей стране, да действительно до чего же наша страна толерантна, доходит до идиотизма!