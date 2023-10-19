Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • чвсатпкьл
    HarmonyOS — это универсальная операционная система Huawei, которая обеспечивает работу широкого круга устройств от «у...Российские смартф...
  • Элеонора Коган
    И кому могут понадобится мои показания воды или запись к врачу?«Госуслуги» введу...
  • Элеонора Коган
    Всё усложняете и усложняете.«Госуслуги» введу...

Бастрыкин: мигрантов нужно лишать гражданства за отказ участвовать в СВО

Бастрыкин: мигрантов нужно лишать гражданства за отказ участвовать в СВО

В случае уклонения от службы и отказа от участия в нашей специальной военной операции мигрантов необходимо лишать российского гражданства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Куранбаев не предложения пусть вносит по созданию комфортных условий для мигрантов, а в своей стране делает так, чтоб эти узбеки не валили валом в Россию. Обнаглели просто вконец! Ненавидят Россию, но бегут в нее из своего любимого государства. Ещё и детсады и школы им этнические строй! Так может нам теперь узбекский язык сделать первым государственным?
Ответить
11 час.
Зоя Копань
Я в шоке, а Я то наивная думала, что при пересечении нашей границы проводится дактилоскопическая регистрация иностранных граждан, а это оказывается они только собираются ввести, вот почему у нас так много иностранных преступников, которые свободно смываются из нашей страны совершив преступления в нашей стране, да действительно до чего же наша страна толерантна, доходит до  идиотизма!
Ответить
11 час.
Скиф Туран
Впечатление, что с засильем мигрантов борется один Бастрыкин. Государственная Дума, вообще заняла ПРЕДАТЕЛЬСКУЮ ПОЗИЦИЮ по отношению к собственному народу. Давно, уже, нужно принять законы, которые остановят ползучую оккупацию страны  желтолицыми братьями. А, Дума, изредка выдаёт на &quot;гора&quot; проект закона, который никто не собирается обсуждать. Впечатление, что депутаты взяли на вооружение перефразированный Ленинский лозунг: ЧЕМ ХУЖЕ СТРАНЕ, ТЕМ НАМ ДЕПУТАТАМ, БОЛЬШЕ ГОСДЕП ДОЛЛАРОВ ДАСТ.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх